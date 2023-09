Mercato Juve | Nome nuovo per l’attacco: colpo da 30 milioni

Dopo il deludente pareggio contro la Macedonia l' Italia si prepara a scendere in campo contro l' Ucraina in un match che rischia di essere subito decisivo per il nuovo ct Luciano Spalletti. Gli Azzurri, infatti, dovranno per forza vincere per continuare a sperare nella qualificazione a Euro2024. Una partita che si prospetta quindi molto importante... anche per la Juve . I bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi e per Giuntoli sarà l'occasione di vedere da vicino un profilo molto interessante .

Calciomercato Juventus, occhi su un talento ucraino

Zinchenko, Mudryk e non solo: negli ultimi anni l'Ucraina sta sfornando diversi talenti molto interessanti. Tra questi c'è anche Heorhji Sudakov, giovane trequartista in forza allo Shaktar Donetsk. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli sarebbe da tempo sulle tracce del classe 2002 e sfrutterà quindi il match tra Italia e Ucraina per vederlo all'opera più da vicino. Nella passata stagione Sudakov ha collezionato la bellezza di 29 presenze nel campionato ucraino, mettendo a segno 5 gol e fornendo 8 assist. Numeri confermati anche dal rendimento in questa stagione dove il trequartista ha già segnato il primo gol in appena due partite giocate. La Juve lo osserva ma per acquistarlo serviranno almeno 30 milioni di euro. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma Sudakov è nel taccuino di Giuntoli, staremo a vedere. Nel frattempo, attenzione ad Allegri perché avrebbe in mente qualcosa di grosso per l'anno prossimo <<<