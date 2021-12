Mercato Juve / Un fenomeno a gennaio? Novità importanti: “Ora si può!”

Il mercato di gennaio si avvicina e sarà una sessione fondamentale per la Juve. I bianconeri potrebbero essere tra i top club più attivi: tra le big europee è quella che sta facendo più fatica e che dunque ha più bisogno di rinforzi. Il livello di qualità della rosa non si sta dimostrando all'altezza delle aspettative e i tanti infortuni non migliorano la situazione.