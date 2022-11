Calciomercato Juventus / Non solo Milinkovic, altro colpo dalla capitale

Intanto bisogna far bene nelle prossime tre partite prima della sosta per il Mondiale, poi la dirigenza juventina dovrà gettarsi a capofitto sul mercato per sistemare diverse questioni. Tanti contratti in scadenza, eventuali rinnovi, lacune della rosa da colmare e soprattutto colpi in entrata che possano aumentare il livello della squadra a disposizione di Allegri.