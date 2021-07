Mercato Juve, colpo a sorpresa con clausola: 20 milioni e si chiude!

Le prime settimane di questa sessione di mercato stanno mostrando tutte le difficoltà dei club italiani nel mettere a segno i primi colpi. La situazione economica non semplice che sta vivendo il movimento certo non aiuta, ma la Juventus e le grandi del nostro calcio non staranno ferme ancora a lungo. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, Cherubini starebbe pensando a un nome tutto nuovo, mai uscito prima: il giocatore potrebbe arrivare grazie al pagamento di una clausola rescissoria <<<