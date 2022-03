Mercato Juve, ora Cherubini fa sul serio: “Sprint per il colpo da 25 milioni”

La Juve inizia a fare veramente sul serio sul fronte mercato. Lo testimoniano chiaramente le tante notizie di calciomercato che tanno circolando in questi giorni in orbita bianconera. Molte questioni in ballo, tanti nomi tra possibili cessioni, addii in vista e nuovi grandi colpi in entrata.

E ora, anche le prime mosse concrete. La primissima in assoluto è stata quella di definire e chiudere una volta per tutte il caso Dybala. Ma la Juventus sta pensando ai prossimi colpi da fare. Rudiger è un nome caldo per la difesa, così come quello di Zaniolo lo è per la trequarti. Segnali di una Signora molto attiva sul mercato in questo periodo.