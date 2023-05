Juve, asta per Tielemans? Juve e Roma ci provano ma i Gunners…

Tielemas pronto a lasciare il Leicester? La sua partenza potrebbe avvenire a breve, con i Foxes praticamente già retrocessi. Tanti i top club su di lui

redazionejuvenews

Con il rischio di retrocessione, il Leicester potrebbe perdere alcune pedine. Dopo la vittoria della Premier del 2016 con Claudio Ranieri alla guida, ora gli inglesi si trovano a penultimi in classifica a quota 36 punti. Nonostante ciò il Leicester ha diversi talenti interessanti in rosa che potrebbero decidere di fare le valigie a fine stagione per rilanciarsi altrove. Tra questi ci sarebbe Youri Tielemans, conteso da molti top club (in Inghilterra e non solo).

La bella notizia è che il belga si libererà da svincolato già in estate: un'occasione ghiotta da prendere al volo. In Serie A ci sarebbero la Roma e la Juventus su di lui. Le italiane -che cercano rinforzi in mediana- restano però alla finestra: oltre all'Arsenal ci sono anche: Barcellona, Real Madrid, Newcastle e Manchester United.

Con tutte queste squadre in lizza, Juventus e Roma potrebbero essere tagliate fuori dalla probabile asta che scatterà in estate. Per quanto riguarda la Roma, dopo l'accelerazione su Aouar, i giallorossi si sono un po' defilati. Inoltre le cifre che offrono le big inglesi, si sa, sono inarrivabili. Nonostante tutto c'è da considerare che negli ultimi anni l'ex Anderlecht è stato tormentato da diversi guai fisici: anche di recente è stato costretto a fermarsi per circa due mesi per un problema alla caviglia. Il centrocampista classe '97 conta all'attivo 29 presenze -di cui 25 da titolare- in Premier, 3 gol e 1 assist.