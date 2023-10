Calciomercato Juve | Annuncio bomba: “60 milioni di euro per…”

La Juve arriva alla pausa nazionali di ottobre con 17 punti, terza in classifica alle spalle di Milan e Inter . Nonostante alcune prestazioni non proprio entusiasmanti, quindi, la squadra di Allegri è perfettamente in linea con gli obiettivi imposti dalla dirigenza. I tifosi però vorrebbero vedere qualcosa in più, soprattutto in attacco. Se da una parte Giuntoli è al lavoro per regalare a Max un nuovo rinforzo, dall'altra uno dei due top player bianconeri potrebbe lasciare la squadra: lo United ha pronta una super offerta.

Mercato Juve, lo United fa sul serio: offerta da 60 milioni

Nonostante le decine di milioni spesi sul mercato estivo, il Machester United si trova comunque al 10imo posto in classifica, ben 8 punti dietro rispetto al Tottenham. I Red Devils vogliono quindi potenziare la squadra e per farlo vogliono puntare tutto su Federico Chiesa. L'attaccante italiano la scorsa estate era stato più volte accostato in Premier League, salvo poi rimanere a Torino. Ora però la situazione sarebbe diversa, con la squadra inglese pronta a offrire ben 60 milioni di euro per il cartellino dell'ex Fiorentina. La Juve non vorrebbe venderlo ma con i conti in profondo rosso non sarà semplice rifiutare un'offerta così importante. Per il momento niente di ufficiale: la Juve non può far altro che aspettare e vedere se l'offerta arriverà o meno. Staremo a vedere. Nel frattempo c'è Elkann che lavora a qualcosa di incredibile sul mercato in entrata <<<