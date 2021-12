Mercato Juve / Agnelli spiazza tutti e prepara il ribaltone: “Contatti avviati!”

Il cartello "lavori in corso" campeggia ancora alla Continassa, dove la dirigenza bianconera è sempre al lavoro per programmare il futuro della Juventus a tutti i livelli. Nelle segrete stanze del quartier generale bianconero si gettano le basi del mercato della Juve, si fanno progetti a media-lunga scadenza e si valutano le strategie del club.

Il presidente Andrea Agnelli va avanti per la sua strada, senza escludere cambiamenti che, in alcuni casi, potrebbero essere anche radicali. Anzi, le mosse degli ultimi anni hanno portato grandi stravolgimenti in seno alla società e alla dirigenza bianconera.