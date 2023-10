Juventus, grossa notizia di calciomercato: “Firma vicinissima con…”

La Juventus vince una partita importantissima contro il Milan e guarda con fiducia alla classifica. Questa contro i rossoneri, era davvero una partita fondamentale. Ma proprio in questi minuti è arrivata una notizia di mercato di cui bisogna per forza parlare.

La notizia dell'ultimo minuto riguarda il fatto che Rabiot sembra essere favorevole a restare a Torino e a rinnovare il suo contratto. Questo potrebbe essere motivato dalla possibilità di diventare uno dei leader dello spogliatoio della Juventus, dato che sta maturando esperienza e stima all'interno del club. Tuttavia, in situazioni di giocatori in scadenza di contratto, ci sono sempre incertezze, poiché possono ricevere approcci da altri club. E anche in questo senso ci sono novità.

La Premier League è nota per il suo potere finanziario e molti top club potrebbero essere interessati a Rabiot, soprattutto considerando la sua situazione contrattuale. La Juventus sta apparentemente lavorando per trattenere il giocatore, e sembra che ci sia un interesse reciproco per un rinnovo di contratto che potrebbe prolungare la sua permanenza a Torino di almeno tre anni. Il futuro di Rabiot dipenderà da una serie di fattori, tra cui le offerte ricevute da altri club, le trattative con la Juventus e le sue proprie preferenze personali. Che secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, saranno a tinte bianconere. E sempre parlando di futuro e di Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe infatti in mente qualcosa di molto grosso <<<