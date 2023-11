Calciomercato, la Juventus prova il grande colpo: “Può arrivare in prestito”

Nonostante un gioco non entusiasmante la Juve di Allegri è seconda in classifica, a soli due punti di distanza dall'Inter. I bianconeri, infatti, nonostante squalifiche e infortuni sono riusciti a trovare un loro equilibrio, blindando la porta e puntando forte sul corto muso di stile allegriano. In vista del prossimo mercato invernale , però, la dirigenza vuole regalare alcuni rinforzi all'allenatore bianconero, così da potenziare la squadra in vista della corsa scudetto. Oltre che un centrocampista, la Vecchia Signora è anche alla ricerca di un attaccante: Giuntoli vuole provare il colpaccio in prestito .

Colpo da sogno in prestito: Giuntoli si muove

Se Berardi è un nome che piace molto alla dirigenza bianconera, il costo dell'attaccante del Sassuolo spaventa le casse del club. La Vecchia Signora preferirebbe di gran lunga un colpo in prestito e per questo secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve sarebbe pronta a fare un'offerta ufficiale per Jadon Sancho. Il talento inglese è ormai ai margini del progetto del Manchester United, tanto che i Red Devils sarebbero pronti ad accettare un prestito pur di vederlo lontano dall'Inghilterra. Le qualità tecniche non sono mai state messe in discussione, ma l'atteggiamento dell'ex Borussia Dortmund ha creato non pochi problemi dalle parti di Manchester. Un prestito sarebbe la soluzione ideale per la Juve, ma ci sarà da capire se il club inglese accetterà o meno la proposta. Detto questo, parlando di futuro e di Juventus, attenzione al massimo: sta circolando una voce da paura sul futuro dei bianconeri<<<