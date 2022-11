Calciomercato Juventus / Tuchel ammicca ai bianconeri e si porta un campione

I bianconeri hanno chiuso il 2022 con una sequenza di sei vittorie consecutive in campionato che gli ha permesso di piazzarsi al terzo posto in classifica in Serie A. Grosso merito della rimonta va dato ad un ritrovata solidità difensiva. Il Napoli non sembra dare segni di cedimento, ma la dirigenza piemontese e lo stesso Allegri credono nell'epica rimonta. Magari grazie a qualche aiutino dal mercato di gennaio. L'organico ha bisogno di essere rinnovato, nella finestra invernale qualcosa di rilevante accadrà, ma la vera rivoluzione ci sarà a giugno.

I cambiamenti importanti in casa Juventus potrebbero riguardare diversi aspetti. Dai vertici societari all'allenatore, così come gran parte del parco giocatori. Insomma, in estate la Vecchia Signora cambierà quasi completamente abito. Si continua a parlare di un possibile addio di Allegri, troppo amara l'eliminazione in Champions. In più pesano le continue lamentele di alcuni calciatori nei confronti del tecnico per i metodi di lavoro antiquati e poco performanti. Ad alimentare certe voci ci si mettono anche le indiscrezioni sull'arrivo di un nuovo tecnico. E' tornato in auge il nome di Thomas Tuchel. La novità sul tecnico tedesco viene svelata dalla Bild, secondo cui l'ex Chelsea sognerebbe di allenare tre squadre: Real Madrid, Barcellona e appunto Juventus. Subito, legata a tale notizia se ne è diffusa un'altra che vorrebbe Tuchel intenzionato a portare a Torino un suo pupillo<<<