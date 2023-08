Calciomercato, Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “La Juve ha deciso che…”

La stagione della Juve è ormai alle porte e se da una parte i bianconeri possono già contare su una squadra molto competitiva, dall'altra la Vecchia Signora è ancora nel mezzo di molte trattative di mercato. Per il momento l'unico acquisto della Juve è stato infatti Weah , mentre molti giocatori hanno salutato i bianconeri, da Arthur a Zakaria. Giuntoli ora è al lavoro per potenziare ancora la rosa a disposizione di Allegri ma prima di pensare a acquisti sarà necessario chiudere qualche altra cessione. In quest'ottica un attaccante è stato inserito nella lista dei cedibili: Gianluca di Marzio ha spiegato nel dettaglio quale potrebbe essere il suo futuro.

Addio possibile, ma non in prestito

Dagli studi di Sky Sport nel corso del programma Calciomercato l'Originale, il giornalista esperto di calciomercato ha spiegato: "Per Kean la Juventus non apre al prestito. Il Milan invece vorrebbe fare l'attaccante proprio in prestito. Poi se dovesse trovare una soluzione per Origi allora cambierebbe la situazione e potrebbe cercare di fare un investimento. Il prezzo di Kean è intorno ai 25-30 milioni. Allegri vuole tornare a vincere subito, sono state fatte diverse uscite. Il compito di Giuntoli era quello di recuperare da alcuni costi e la Juventus già lo ha fatto". Il futuro dell'attaccante italiano è quindi in bilico, con i rossoneri che si sono detti interessati ma che al momento non possono formulare un'offerta accettabile. Detto questo, attenzione anche al mercato in entrata della Juventus. Giuntoli rifà la Juve: per il 2024 ha in mente 3 colpi super! <<<