Calciomercato Juventus | Decisione presa, c’è il primo acquisto di giugno

La vittoria sul Maccabi Haifa in Champions mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi della prestigiosa competizione europea. Massimiliano Allegri cerca una continuità che è mancata in questo inizio di stagione. La prova del nove dell'effettiva rinascita sarà il big match di sabato contro il Diavolo.

Nel frattempo in dirigenza si sta ragionando su come intervenire sia a gennaio che la prossima estate per rendere la rosa ancora più competitiva. Bisognerà fare i conti con diversi addii dei calciatori a scadenza, con qualche possibile cessione pesante. Insomma, non è detto che la Juve del futuro sarà come quella che abbiamo di fronte ora. Tuttavia fra le poche certezze che si hanno alla Continassa, ce n'è una sulla quale sono tutti d'accordo<<<