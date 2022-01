Mercato Juve, news pesantissima: arriverà un colpo enorme

La Juventus vive un momento di difficoltà. Su questo davvero non ci piove. Ma è in momenti così che, storicamente, i bianconeri hanno dimostrato il loro peso ed il loro carattere. Se da una parte Allegri - giustamente - predica calma e pazienza, dall'altra la dirigenza cerca di capire dove mettere le mani per sistemare le cose. Per far ripartire un progetto che ha l'estremo bisogno di essere rilanciato.