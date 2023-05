Ciao Juventus | Addio deciso: “Anche lui andrà via” | Calciomercato

Juventus all'opera, la situazione è piuttosto complessa. La penalizzazione fa male ma ancor di più la sconfitta contro l'Empoli che è parsa come una resa. Lasciamo perdere i discorsi relativi al tempismo con cui sono state fatte uscire certe notizie: noi Juventini oramai ci siamo abituati. Quello che bisogna fare ora, è guardare avanti. E continuare a lavorare per il bene della Juve . Bisogna garantirsi l'Europa e lottare, sin dal prossimo anno, per tornare a vincere. Non c'è tempo per i piagnistei. E questo, lo sanno anche all'interno della società che pure si sta facendo rispettare in tutte le sedi e in tutti i modi opportuni. In queste ore però, c'è anche qualcos'altro di cui parlare.

Calciomercato Juventus, non arrivano buone notizie per Allegri

Il tecnico è stato confermato: al momento non è in bilico. Possibile che al termine della stagione possano essere fatti dei ragionamenti. Ma nel frattempo, s'inizia a pianificare il prossimo anno in un modo che è difficilmente pronosticabile. Di sicuro, ci sono delle novità che non fanno piacere a nessuno. E una di queste, riguarda Di Maria. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore bianconero avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora. Al momento sono indiscrezioni che però sembrano trovare qualche conferma. Il Fideo ha dimostrato di avere ancora grande classe ma la Juventus non vuole trattenere a forza nessuno. Chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è. Una brutta notizia, questa, anche per lo stesso Allegri. Che però, dovrà trovare altre soluzioni. Detto questo, occhi aperti. Oltre a Di Maria, ecco chi potrebbe salutare la Juve il prossimo anno: nomi molto grossi! <<<