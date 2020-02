Calciomercato Juventus, ora cambia tutto: 8 giocatori a rischio cessione!

Calciomercato Juventus, possibile rivoluzione totale: in 8 a rischio cessione

NEWS MERCATO JUVE – Non è di certo una stagione tra le più semplici per la Juventus. Anzi, probabilmente al momento può essere considerata una delle più complicate degli ultimi anni. Non solo per qualche risultato negativo, ma anche perché dopo oltre metà stagione i meccanismi della squadra ancora non funzionano come dovrebbero, la macchina perfetta che esisteva un tempo ora non si vede, come non si vede neppure il gioco. Insomma, qualcosa evidentemente non va e ormai tutti, tra tifosi e addetti ai lavori, se ne sono accorti. Tanto che negli ultimi giorni si è messa in discussione anche la posizione di Maurzio Sarri. Tante le critiche piovute nei suoi confronti, mentre già si parla di possibili successori. Nel mirino però c’è anche la squadra, che secondo alcuni per caratteristiche non è adatta alla filosofia di Sarri. E, se le cose non funzionano, le colpe sono anche dei giocatori. Ecco perché, oltre al tecnico ex Napoli, anche molti calciatori bianconeri rischiano grosso: in estate potrebbe arrivare infatti una rivoluzione totale, con Agnelli che starebbe pensando di fare piazza pulita e rifondare la rosa juventina. Sono ben 8 i giocatori bianconeri che, per un motivo o per un altro, sarebbero già a rischio cessione in vista della prossima finestra di calciomercato della Juventus: partiamo dunque con la raffica di tutti i nomi in ballo caso per caso >>>VAI ALLA LISTA