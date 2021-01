Calciomercato Juventus, brutte notizie per Paratici: sta per saltare tutto!

TORINO – Siamo nel bel mezzo del calciomercato di gennaio e la Juventus deve ancora centrare il suo obiettivo principale: un centravanti. Certo, Paratici e soci non si sono mossi male finora. Anzi, hanno già messo a segno alcuni colpi in entrata davvero molto interessanti soprattutto in prospettiva futura. Da Rovella a Dabo, fino ad arrivare a Reynolds. Tutti giovani talenti dal grande futuro, almeno così spera la Vecchia Signora. Ma, sempre in vista del prossimo anno, la Juve sembrava avere ormai in pungo anche un altro giocatore, decisamente più affermato dei giovani appena citati. Un colpo che in molti già davano per definito, ma che in realtà starebbe sfumando.

Un grande obiettivo di mercato sta per saltare

Tra i giocatori più importanti in orbita Juventus da ormai parecchio tempo a questa parte infatti c’è sicuramente anche Arek Milik. Il polacco è stato corteggiato ed inseguito a lungo da Paratici, che gli aveva strappato un “sì” di massima già la scorsa estate. Nulla di fatto alla fine, ma i bianconeri non hanno mai veramente perso di vista l’attaccante del Napoli. Tanto da essere pronti all’affondo per l’acquisto di Milik a parametro zero per la prossima stagione, trovando l’accordo con il giocatore ora per poi farlo sbarcare a Torino in estate. Negli scorsi giorni si era parlato di un accordo tra la Juve e l’entourage del giocatore, ma ora le cosa paiono essere drasticamente cambiate.

Stando a quanto riferito da Sportmediaset infatti, Milik avrebbe trovato l’accordo con il Marsiglia già per questa finestra di calciomercato. Per ratificare il passaggio del centravanti classe ’94 in Francia mancherebbe ora solo il via libera di De Laurentiis, che comunque ha tutti gli interessi a cedere subito Milik per non perderlo a zero in estate. Con ogni probabilità dunque, Paratici dovrà arrendersi all’idea di perdere uno dei suoi più grandi obiettivi di mercato per la prossima stagione. Come accennato in apertura però, la Juventus è alla ricerca di un attaccante già per questo gennaio e per questo sulla lista della spesa del CFO bianconero sarebbero finiti tantissimi nomi importanti. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<