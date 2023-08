Calciomercato | Bargiggia: “Botto da 70 milioni per la Juventus, quasi fatta”

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe avvenire da qui alle prossime ore in casa Juventus

La Juventus lavora da giorni per pianificare al meglio la prossima stagione. Possiamo dirlo: per i bianconeri il calciomercato non è ancora entrato nella sua fase più calda. A fare la differenza, ovviamente, è la trattativa che dovrebbe portare Lukaku in bianconero e che forse, fino a qualche settimana fa, era semplicemente inimmaginabile. Sarà stata un'idea di Allegri, che non vede l'ora di allenarlo. Lo ritiene un calciatore per il suo modo di giocare e per vincere lo scudetto, ha chiesto a Giuntoli di accontentarlo. Ma dietro questa operazione, potrebbe esserci anche qualcos'altro che sta spingendo la società al colpo. Ad analizzare la situazione, ci ha pensato Paolo Bargiggia su Twitter. Ecco cosa ha detto.

Lukaku alla Juve? Il punto di Bargiggia — "In settimana la Juventus conta di ottenere l'ok dal Chelsea per Romelu Lukaku in cambio di Vlahovic e conguaglio da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle scorse settimane il serbo aveva rifiutato il prolungamento al 2028 con spalmatura dell'ingaggio che, a salire, da questa stagione è di 10 milioni netti all'anno fine a 10.5. Per la Juve un costo folle di 19 milioni a stagione". Poi Bargiggia ha proseguito l'analisi.

Cosa significherebbe Lukaku alla Juventus — "Lukaku ha lo stesso ingaggio ma al lordo con il D. sono 13.5 milioni. Per il club bianconero, un'operazione di grosso guadagno e risparmio sui 60/70 milioni. Operazione necessaria alla luce della nuova linea societaria e dell'ingaggio "impossibile" offerto a Vlahovic dalla gestione di Andrea Agnelli. In Italia, dove può metterla ancora sul fisico, a differenza della Premier, Lukaku può ancora fare la differenza. Specie adesso che le squadre ti pressano alte quasi tutte: a ripartire è davvero forte". Insomma, questo è il suo parere. E rispetto al futuro, non è finita: Giuntoli ha in mente qualcosa di davvero molto grosso<<<