Calciomercato Juventus / Da brividi: ecco l’annuncio che fa sognare i tifosi

La Juventus è al lavoro per chiudere un paio di affari di cui tutti, sanno oramai praticamente tutto. Su Locatelli anche questa mattina arrivano conferme rispetto a quello che juvenews.eu vi ha riportato già nella giornata di ieri. Ci sarà un nuovo incontro fra le parti e la fiducia per la buona riuscita dell'operazione c'è. Al momento - bisogna essere sinceri - la distanza permane, c'è. E allora è inutile parlare di qualcosa che sicuramente si farà. Staremo a vedere. Visto che il Sassuolo non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro per il cartellino e che, allo stesso tempo, i bianconeri a quelle cifre potrebbero guardare pure altrove.