Addio Vlahovic possibile: “La Juventus ha scelto il sostituto”

Indiscrezioni delle ultime ore raccontano molto bene quello che potrebbe accadere in sede di calciomercato per la Juventus

La Juventus potrebbe essere interessata ad acquistare Wilfried Zaha dal Crystal Palace, secondo le ultime voci di mercato. L'attaccante ivoriano è uno dei giocatori più talentuosi della Premier League e il suo stile di gioco potrebbe adattarsi perfettamente alla squadra di Massimiliano Allegri.

Zaha è un giocatore esplosivo e tecnicamente dotato, capace di creare occasioni da soli e di segnare gol. La sua esperienza nella massima serie inglese potrebbe essere utile per la Juventus, che ha bisogno di rinforzare la propria rosa per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Juventus al lavoro in sede di calciomercato — Tuttavia, il Crystal Palace non sembra intenzionato a cedere il proprio giocatore facilmente. Infatti, gli attuali proprietari del cartellino sarebbero pronti a presentare al giocatore una maxi offerta di rinnovo per convincerlo a rimanere a Londra. Inoltre, anche altri club importanti come Arsenal, Chelsea e Barcellona sarebbero interessati ad acquistare Zaha.

Per la Juventus, l'eventuale acquisto di Zaha potrebbe essere la risposta alla possibile partenza di Dusan Vlahovic. Infatti, il giovane attaccante serbo sembra essere in procinto di lasciare Torino e la Juventus potrebbe dover cercare un sostituto di livello per il proprio reparto avanzato. L'interesse della Juventus per Zaha è quindi comprensibile, ma il club bianconero dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club europei e con la resistenza del Crystal Palace. Inoltre, il costo dell'operazione potrebbe essere elevato, visto che Zaha è un giocatore di grande valore e il mercato potrebbe far lievitare il prezzo del suo cartellino.

Tuttavia, per ora si tratta solo di voci di mercato e non c'è ancora nulla di ufficiale riguardo all'interesse della Juventus per Zaha. Si dovrà aspettare ancora un po' per capire se l'attaccante ivoriano diventerà un nuovo giocatore della Vecchia Signora o se la Juventus dovrà cercare alternative sul mercato.