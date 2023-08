Calciomercato / Addio Juventus: altra cessione vicinissima!

La Juventus lavora sul mercato non solo per quel che riguarda le entrate, ma anche per ciò che concerne le uscite

Juventus all'opera in sede di calciomercato. Diverse questioni da portare a termine, alcune delle quali riguardanti ovviamente l'aspetto legato alle cessioni. Non che il mercato in entrata dipenda da chi andrà via, ma ovviamente qualcosa andrà smosso anche in quel senso.

Per questa ragione in queste ore non si fa altro che parlare di Chiesa, di Vlahovic e pure di Pogba. Sono tre nomi molto importanti su cui vale la pena fare il punto della situazione. Ma che - allo stesso tempo - non sono tra i nomi più vicini all'addio alla Juve.

Juve, potrebbero arrivare 20 milioni di euro — Secondo alcune indiscrezioni che stanno filtrando proprio in questi minuti, infatti, la Juventus sarebbe adesso molto vicina a dire addio a Zakaria. Direzione? West Ham o forse Ligue 1. Il calciatore potrebbe portare nelle casse della Juventus la bellezzadi 20 milioni di euro. Una somma importante, considerando le cifre che stanno circolando in questi giorni. Ovviamente, però, questo potrebbe non essere l'unico movimento in uscita. E qualcosa di molto più grosso potrebbe essere alle porte. Noi, qualche notizia siamo in grado di darvela anche in tal senso.

A quanto pare Allegri avrebbe infatti dato l'ok allo scambio tra Vlahovic e Lukaku. La Juve però al momento non dà l'ok per un semplice motivo. Vuole un conguaglio economico da 30-35 milioni di euro. Il Chelsea è fermo a 20. Facile che la situazione possa sbloccarsi nell'arco di poco tempo. Nel frattempo, comunque, Giuntoli ha le idee chiare: ecco la formazione da sogno a cui sta lavorando in vista del prossimo anno<<<