Calciomercato Juventus – Rivoluzione in attacco: 10 nomi da brividi

E' esploso

Come vi avevamo detto, la Juventus non guarda certo a profili banali per rinforzare la propria batteria di attaccanti. Nei giorni scorsi Nedved ha confermato che Ronaldo rimarrà a Torino, ma sappiamo che nel mercato può succedere di tutto. La società dovrà compiere una valutazione su Morata, spendere 45 milioni per riscattarlo dall'Atletico o puntare su altro? Infine Dybala. La Joya non vuole abbassare le sue pretese per quanto riguarda l'ingaggio. Con il contratto in scadenza nel 2022 non si può escludere una sua cessione, magari in uno scambio col Psg per Icardi. Rimane calda anche la pista Barcellona, che metterebbe sul piatto Griezmann, giocatore straordinario, ma dall'ingaggio fuori portata. La sfida è aperta con i bluagrana per Depay (promesso sposo dei catalani) e per Aguero, che non ha ancora deciso il suo futuro. E Salah? Potrebbe sembrare fantamercato, ma la Juventus segue da un paio d'anni il calciatore del Liverpool. I Reds starebbero pensando di riportare a casa Suarez, aprendo ad una cessione dell'egiziano. A marzo gli agenti di Lacazette hanno offerto l'attaccante francese dell'Arsenal alla Vecchia Signora, Paratici ci sta riflettendo. Milik vuole Torino, c'è una clausola sul suo contratto con il Marsiglia che gli permetterebbe di liberarsi per soli 12 milioni. Per quanto concerne il mercato in uscita sono almeno 8 i nomi candidati a lasciare Torino >>>Scopri di chi si tratta