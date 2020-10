Nazionale Under-21 – Contro l’Irlanda giocherà l’Under-20

TORINO – Ancora brutte notizie per il calcio italiano: in questi giorni, infatti, sono stati trovati diversi giocatori della Nazionale Under-21 positivi al coronavirus. Questo ha creato molte difficoltà agli Azzurrini guidati da Paolo Nicolato, che nel prossimo match non scenderanno in campo: infatti, al loro posto contro l’Irlanda giocherà l’Under-20 di Alberto Bollini. A dare la notizia è stata la FIGC, attraverso una nota ufficiale:

“Visti i casi di positività al Covid-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da Uefa e Figc, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse su disposizione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Pisa“.