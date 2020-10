Nazionale – Rinviata la partita dell’Italia Under-21 con l’Islanda

TORINO – Ancora problemi per il calcio italiano con il coronavirus: questa volta a farne le spese è la Nazionale Under-21, in cui sono stati riscontrati ben tre casi di positività al Covid-19. I positivi sarebbero due calciatori e un membro dello staff della Selezione Azzurra.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, è stata rinviata la partita dell’Italia contro l’Islanda a data da destinarsi. L’UEFA ha scelto di non rischiare e di rinviare la gara valevole per le qualificazioni degli Europei di categoria. Ancora problemi con il coronavirus per il calcio italiano.