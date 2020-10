Nazionale – Le parole di Ciccio Caputo in conferenza stampa

TORINO – Torna la Nazionale Italiana ed è pronta ad affrontare nuove sfide per tornare ai vertici del calcio mondiale. Gli Azzurri domani sera affronteranno a Firenze, nello stadio “Artemio Franchi“, la Moldavia, in un test amichevole prima delle sfide con Polonia e Olanda.

Alla vigilia della gara, ha risposto alle domande dei giornalisti il ct Roberto Mancini: insieme a lui, ha parlato in conferenza stampa anche Francesco Caputo, in arte “Ciccio“. Ecco le parole del bomber del Sassuolo, nativo di Altamura, in Puglia:

“Sono molto felice e ringrazio il mister per questa nuova possibilità. Se parto titolare lo decide il ct, vediamo domani come va: per ora mi godo il ritiro. La Moldavia gioca molto di fisico e, certamente, si chiuderanno per giocare di ripartenza: dovremo attendere con pazienza. Non ho rivalità con Immobile o Belotti. So bene che Ciro e Andrea sono davanti a me nelle scelte di Mancini: il primo ha vinto la Scarpa d’Oro e il secondo è tra i migliori da tanto tempo. Voglio giocarmi le mie possibilità fino alla fine e voglio sempre essere pronto per quando toccherà a me. Certo che sogno di segnare con la maglia della Nazionale: fin da quando ero piccolo aspetto questo momento. Però non mi cruccio, voglio solo sfruttare al meglio le mie carte. Il paragone con Totò Schillaci è simpatico, ma al tempo stesso mi fa essere molto orgoglioso, perché mi lega al passato. Per ora, comunque, cerco di lavorare con serietà e di dare il massimo in ogni momento“.