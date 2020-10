Nazionale – La probabile formazione del match di questa sera

TORINO – Torna la Nazionale Italiana di calcio: gli Azzurri di Roberto Mancini alle 20:45 di questa sera, nella cornice dell'”Artemio Franchi” di Firenze, affronteranno la Moldavia in un test amichevole. Come affermato dall’allenatore in conferenza stampa, questa partita sarà molto importante per l’Italia, specialmente per quanto riguarda il ranking FIFA: vincendo, infatti, potranno essere consolidate le posizioni conquistate nei mesi scorsi. Per questo, la gara è stata preparata al meglio e, anche se si darà spazio a chi ha giocato di meno fino ad ora, verrà comunque messa in campo una squadra competitiva. Ecco la probabile formazione del match di questa sera:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.