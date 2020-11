Nazionale – I convocati di Mancini per le prossime sfide degli Azzurri

TORINO – Sta per tornare anche la Nazionale Italiana di Calcio. Gli Azzurri dalla prossima settimana saranno impegnati in tre sfide molto importanti per la UEFA Nations League: affronteranno l’Estonia e la Polonia rispettivamente a Firenze e Reggio Emilia e la Bosnia in trasferta a Sarajevo. Per queste partite il ct Roberto Mancini ha convocato ben 41 giocatori, per far fronte soprattutto a possibili forfait dovuti al coronavirus. Con un post sul profilo Twitter ufficiale della Nazionale è stata pubblicata la lista completa dei calciatori che si riuniranno a Coverciano a partire da domani. Ecco i convocati di Mancini per le prossime sfide degli Azzurri: