Italia Femminile – Negativo il test delle due calciatrici ieri positive

TORINO – Buone notizie per il calcio femminile italiano: la FIGC, infatti, ha comunicato che è risultato negativo il test delle due calciatrice che ieri erano positive. Alla vigilia della sfida contro la Danimarca per le qualificazioni agli europei, l’Italia può tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi, due delle ragazze di Milena Bertolini erano risultate positive al coronavirus, mettendo in allarme tutto il gruppo squadra: i tamponi analizzati oggi, invece, hanno dato tutti esito negativo, scacciando la minaccia Covid dalla Nazionale Femminile. Le due giocatrici potranno, dunque, essere a disposizione per la gara di domani al Castellani di Empoli.