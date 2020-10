Cristiana Capotondi: “Professionismo fondamentale per il calcio femminile”

TORINO – Torna a parlare del calcio femminile la nota attrice Cristiana Capotondi: intervenuta a Sportlab, la vicepresidente della Lega Pro e capo delegazione della Nazionale Femminile, ha parlato dello sviluppo del movimento in Italia. Ecco le sue parole:

“Il professionismo è stato fondamentale per il calcio femminile. Tutte le calciatrici lo volevano ed era necessario al movimento italiano, dato che in questo modo possiamo attirare da noi i migliori talenti mondiali. In questo modo, poi, possiamo far vedere alle bambine di oggi che il calcio è anche un mondo femminile: in questo modo, potremo formare anche le future calciatrici, soprattutto aprendo delle strutture dedicate alle nostre ragazze“.