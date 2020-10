Calcio – Ricciardi: “Rennes-Krasnodar la nuova Atalanta-Valencia”

TORINO – Continua a farsi sempre più minacciosa la pandemia: il coronavirus sta ormai avanzando, investendo anche il mondo del calcio e la Champions League potrebbe aver causato nuovi problemi. Ad affermarlo è il medico Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, che ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della situazione:

“Napoli-Az Alkmaar è una partita rischiosa è le autorità dovranno adeguarsi; il Rennes, per esempio, ha giocato a porte aperte e la città sarà un gravissimo problema. Rennes-Krasnodar potrebbe essere la nuova Atalanta-Valencia e creare danni letali: speriamo non sia così. A Napoli, pertanto, è importante che gli anziani rimangano in casa e che si continuino a fare dei gesti di importanza vitale, come l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Gli spostamenti devono essere minimizzati e bisogna essere responsabili, per far sì che la curva dei contagi, anche con dei lockdown locali, scenda.

La situazione del calcio è molto cambiata rispetto a maggio, quando si era contenuto il virus: adesso un calciatore ha più possibilità di venire contagiato. Se si fossero mantenuti dei comportamenti responsabili avremmo evitato questa situazione. Il protocollo sanitario deve essere adeguato, in modo che il campionato possa andare avanti: la bolla, comunque, rimane la soluzione migliore. Bisognerà fare, però, dei periodi di tempo limitati, come è stato per l’NBA“.