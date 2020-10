A rischio l’Europeo 2021: l’UEFA si preoccupa per la crescita dei contagi

TORINO – Ancora brutte notizie per il mondo del calcio: secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, infatti, l'Europeo 2021 sarebbe a rischio. Il motivo del possibile rinvio della competizione continentale, dopo quello di quest'anno, è l'attuale crescita dei contagi, che sta preoccupando l'UEFA. La federazione calcistica europea sta valutando sul da farsi e non è totalmente sicura del possibile svolgimento del torneo: l'edizione che dovrebbe tenersi all'inizio della prossima estate sarà speciale e verrà disputata in ben dodici città del Vecchio Continente. Per questo motivo, gli alti piani dirigenziali vorrebbero valutare bene se giocare o meno, per evitare di aumentare il rischio di contagio per atleti, staff e tifosi. Sembra che anche il calcio dovrà fare i conti con il coronavirus ancora per un bel po'.