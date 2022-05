De Paola: “Sarri codardo, non vinse lui quello Scudetto”

L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport è stato ospite dell'editoriale di TMW Radio e ha parlato del ritorno dell'ex allenatore.

Spalletti col suo Napoli si è piazzato terzo: "È un grande allenatore, ma si trova sempre in contrasto con tutti gli ambienti in cui lavora a causa del suo carattere, che è il suo limite. Non si tiene niente e dice in maniera diretta quello che pensa, sempre". Sul presidente De Laurentiis: "Ragiona da manager e imprenditore, un modo diverso rispetto allo spirito agonistico. Non lo ha proprio nelle corde. In qualche modo cerca di sminuire il periodo di Ferlaino, come se gli scudetti non facessero la differenza. Invece non è così, sono i trionfi che contano nel calcio. La gente di Napoli ancora festeggia e ricorda con piacere quel periodo".