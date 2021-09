La Juve ha trovato un uomo in più

Il Campione d'Europa ha raggiunto il record di gol segnati da Del Piero

redazionejuvenews

La Juventus vince e soprattutto convince contro i Campioni d'Europa del Chelsea, annichiliti e praticamente annullati nel big match di ieri sera all'Allianz Stadium. La prestazione sfoderata dagli uomini di Allegri infatti è stata a dir poco perfetta, senza mai concedere vere e proprie minacce agli inglesi, eccezion fatta per una bella iniziativa di Lukaku che però, non trova lo specchio della porta da pochi metri. Juve che sembrava trovarsi di fronte ad un mare in tempesta alla vigilia, senza la sua coppia di attacco Morata e Dybala, entrambi costretti a restare in tribuna per via di un infortunio subito nella precedente gara contro la Sampdoria.

Ma in una notte in cui mancavano le stelle piu brillanti, ecco che ritorna prepotentemente a conquistarsi la scena Federico Chiesa. L'ex viola sta confermando il suo stato di grazia partita dopo partita e lo ha dimostrato anche contro i campioni, quando con uno scatto poderoso ha saltato Rudiger per poi trafiggere Mendy con un missile che si è depositato sotto l'incrocio dei pali.

Per il figlio d'arte si tratta del quarto gol consecutivo in Champions, dopo quelli realizzati nel doppio confronto della passata edizione contro il Porto, con la doppietta rifilata all'andata e il gol della speranza al ritorno che però, non è bastato ai bianconeri per passare il turno. Non si tiene conto ovviamente della prima giornata di questa edizione contro il Malmo, dato che Chiesa non venne convocato a causa di uno stop subito qualche giorno prima in Nazionale. Ma la particolarità sta nel fatto che l'ultima volta che un italiano ha raggiunto questi dati con la maglia della Juve, si trattava della storica leggenda della Vecchia Signora, Alex Del Piero, nel lontano 1997. Chissà cosa starà provando il numero 22 in quello che fino ad ora, è sicuramente il momento piu idilliaco di tutta la sua carriera.