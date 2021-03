Juventus Women, Lina Hurtig e la moglie aspettano un figlio

La giocatrice svedese aspetta un figlio dalla moglie Lisa Lantz.

redazionejuvenews

La giocatrice della Juventus Women Lina Hurtig diventerà pesto mamma. A darle questa gioia sarà la moglie Lisa Lantz, anche le una calciatrice, che aspetta un figlio. Ad annunciare la notizie sono state le due donne insieme in un video pubblicato proprio sulla pagina ufficiale del club bianconero che ha voluto raccontare la loro storia in una video-intervista pubblicata sul canale Youtube della società. Molti ricorderanno che le due donne sono diventate virali con una foto per un bacio che si sono scambiate a bordo campo in occasione dei Mondiali di Calcio Femminile in Francia nel 2019, dopo la vittoria contro la Gran Bretagna, entrambe con la maglia della nazionale svedese.

La Juventus Women è in testa alla classifica del campionato femminile di calcio e Lina Hurtig è una delle giocatrici più forti della squadra, dove è parte integrante dall'estate scorsa. Nel video la svedese racconta: "Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino più o meno lo scorso ottobre. E' successo tutto molto velocemente, a novembre ero in Italia e lei in Svezia. Mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era incinta. E' stato strano, perché è successo tutto rapidamente. Non ce lo aspettavamo, eravamo felicissime".

Pure Lisa, anche lei una calciatrice che gioca nella squadra svedese di Linköpings, è intervenuta dicendo: "Me lo sentivo che qualcosa stava cambiando, dopo il test ho iniziato a piangere e ho chiamato Lina dicendole 'siamo incinte'. Nostro figlio o figlia crescerà facendo quello che preferisce. Il calcio? Non mi dispiacerebbe, ma faccia ciò che vuole purché sia felice". Si sono rivolte a una clinica in Svezia, dove la fecondazione eterologa, a differenza che in Italia, è aperta da anni anche alle coppie di donne. Le due donne si sono conosciute quando giocavano nella squadra di Umea e si sono sposate in Svezia.